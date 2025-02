LPI-SHL: Mopedfahrer übersehen

Schmalkalden (ots) - Sonntag, gegen 01:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen einen 21-jährigen Pkw-Fahrer in der Straße "An der Bahn" in Schmalkalden. Schnell stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und für das Auto keine Pflichtversicherung bestand. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine ...

