LPI-SHL: Zeugin klärt Unfallflucht

Queienfeld (ots) - Eine 56-jährige Autofahrerin wollte Sonntagnachmittag von der Straße "Zum Queienberg" in Queienfeld nach links auf die Straße "Sorge" abbiegen. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 15-Jährigen auf seinem Moped. Es kam zum Zusammenstoß bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Anne-Kathrin Seifert Telefon: ...

