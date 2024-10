LPI-SLF: Patient gefährdet sich und Mitarbeiter: Polizeieinsatz

Neuhaus am Rennweg (ots) - Unbekannte Personen sind am 12.10.2024 in der Zeit von 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr durch Neuhaus am Rennweg OT Schmalenbuche gezogen und haben dabei mehrere Gegenstände beschädigt. Hierbei waren in der Straße Oberer Weg mindestens einen Pflanzstein und eine Mülltonne sowie weitere Gegenstände betroffen. Wer die Täter sind konnte bisher nicht ermittelt werden. Zeugenaufruf: Wer Beobachtungen zu ...

mehr