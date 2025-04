Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Einbruch in Imbiss- Täter entwenden Bargeld und Handy

Hattingen (ots)

Derzeit unbekannte Täter haben bei einem Einbruch in einen Imbiss an der Bahnhofstraße einen mittleren vierstelligen Bargeldbetrag und ein Handy gestohlen. Die Besitzerin stellte am 10.04.2025, gegen 11:00 Uhr, den Einbruch fest und informierte die Polizei. Das Oberlicht an der Gebäudevorderseite wurde so beschädigt, dass die Täter in die Räumlichkeiten gelangten. Im Kassenbereich wurde dann das Bargeld und das Handy gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Objekt durch einen Hinterausgang verlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell