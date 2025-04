POL-EN: Sprockhövel: Unfallbild zu dem tödlichen Verkehrsunfall in Sprockhövel vom 09.04.2025

Hattingen (ots) - Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 85-Jähriger aus Hattingen am 08.04.2025, gegen 10:30 Uhr, das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Kreisstraße/Martin-Luther-Straße, sodass es zum Unfall kam. Der 85-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und fuhr von der Kreisstraße in den Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße ein. Zu diesem ...

