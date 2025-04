Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Pkw- Rotlicht missachtet

Hattingen (ots)

Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 85-Jähriger aus Hattingen am 08.04.2025, gegen 10:30 Uhr, das Rotlicht der Ampel an der Kreuzung Kreisstraße/Martin-Luther-Straße, sodass es zum Unfall kam. Der 85-Jährige war mit seinem Fahrrad unterwegs und fuhr von der Kreisstraße in den Kreuzungsbereich der Martin-Luther-Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 76-Jähriger aus Hattingen mit seinem Pkw Mercedes bei Grünlicht in die Kreuzung ein. Er war in Fahrtrichtung Hattingen- Mitte unterwegs. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Radfahrer. Der Radfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

