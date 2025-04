Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Flüchtiger Radfahrer erscheint bei der Polizei- Aufruf in den sozialen Medien gelesen

Ennepetal (ots)

Nachdem gestern die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises in den öffentlichen Medien über einen flüchtigen Radfahrer berichtete, erschien am heutigen Morgen ein 43-Jähriger aus Gevelsberg auf der Polizeiwache in Ennepetal. Er bestätigte, dass er der Radfahrer des Unfalls vom 05.04.2025 in der Scharpenberger Straße sei. Er hatte die Meldung der Polizei in den sozialen Medien gelesen. Durch das Fachkommissariat wurde er zum Vorfall vernommen. Die Inhalte der Vernehmung sind jedoch Bestandteil des laufenden Ermittlungsverfahrens. Aktuell sucht die Polizei nun noch nach dem Zeugen, der dem Ehepaar zur Hilfe kam.

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

