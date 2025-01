Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen

FW-HEI: Großes Update für Mitglieder und den Verband - KFV App neu aufgelegt

Dithmarschen (ots)

Vor nicht ganz zwei Jahren (04.02.2023) wurde die App des KFV Dithmarschen auf die Smartphones der Mitglieder losgelassen. Für den Verband ein Meilenstein in der Kommunikation mit seinen Mitgliedern und überhaupt eine bis dahin einzigartige Plattform für einen Kreisfeuerwehrverband. Nach nunmehr zwei Jahren überwiegend positiver Erfahrungen mit der App, aber auch vielen Problemen hat der KFV Dithmarschen sich für ein umfangreiches Update der App entschieden.

Die App des KFV ist mittlerweile als Kommunikationsmittel im Verband nicht mehr wegzudenken. In den letzten zwei Jahren konnten über 2.000 Endnutzer über Geschehnisse und Veranstaltungen im Kreisgebiet informiert werden. Es gab Live-Ticker zu Wahlveranstaltungen oder größeren Einsätzen. Ein ganz besonders gut angenommener Baustein der App ist die Lehrgangsbörse, über die der KFV spontan frei gewordene Lehrgangsplätze zumeist zügig neu besetzen konnte. In der Vergangenheit blieben diese wertvollen Plätze oft unbesetzt und verfielen. Aber auch mit Problemen kämpfte der KFV im Zusammenhang mit der Verwaltungs- und Informationsapp. So gab es Langezeit nicht lösbare Probleme mit der Übermittlung von Push Nachrichten auf die Smartphones der Endnutzer. Ein gravierendes Problem, da diese Funktion für eine Informationsapp entscheidend ist.

Nun hat der Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen am 21.01.2025 eine komplett überarbeitete Version der App als Update zur Verfügung gestellt. Probleme mit der Performance wurden behoben und Push Mitteilungen kommen nun zuverlässig auf den Geräten der Endbenutzer an. Neben vielen neuen Funktionen beinhaltet die neue App die Möglichkeit ein Nutzerprofil anzulegen und so die Premiumversion der App zu nutzen. registrierten Mitgliedern sind so viele nützliche Funktionen freigeschaltet, wie die bewehrte Lehrgangsbörse, Dokumentendownlods oder ein appinterner Chat für die Vernetzung der Mitglieder, ohne das teilen von Handynummern. Der Verband erhält so die Möglichkeit Informationen gezielt bestimmten Benutzergruppen zukommen zu lassen. Alles in Allem kommt die neue App deutlich moderner und aufgeräumter daher. Der KFV konnte bei der Erstellung auf Nutzerumfragen und die zweijährige Erfahrung mit der Vorgängerversion zurückgreifen.

