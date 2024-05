Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Gelsenkirchen: Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am Donnerstag, 16. Mai 2024, in der Marktstraße in Erle, wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei Gelsenkirchen erhielt gegen 18 Uhr über die Leitstelle der Feuerwehr Kenntnis über eine Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen, bei der ein Messer genutzt worden sein soll. Vor Ort konnten die Beamten einen 15-jährigen Gelsenkirchener mit einer Stichwunde im Brustbereich antreffen. Er wurde zur Behandlung seiner Verletzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger aus Gelsenkirchen vorläufig festgenommen werden. Die Polizei hat eine Mordkommission unter Führung der Staatsanwaltschaft Essen eingerichtet. Hinweise von Zeugen bitte telefonisch an das zuständige Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 7112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240. Die Ermittlungen dauern an.

