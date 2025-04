Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: Kollision zwischen Pkw und Motorrad- eine Person leicht verletzt

Sprockhövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall am 06.04.2025, gegen 16:30 Uhr, auf der Mittelstraße in Sprockhövel. Eine 95- Jährige aus Sprockhövel befuhr mit ihrem Pkw Nissan die Mittelstraße in Fahrtrichtung Schmiedestraße. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Am Kindergarten abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Yamaha. Der Motorradfahrer, ein 56- Jähriger aus Rostock und seine Sozia stürzten. Die Sozia verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden.

