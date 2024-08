Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Enten gerettet

Halver (ots)

Mit vereinten Kräften haben Polizei und Feuerwehr heute Morgen in Nieder Bolsenbach eine Entenfamilie wieder vereint.

Heute Morgen war das Geschnatter groß an einem Überlauf in Halver. Eine Passantin meldete der Polizei eine Ente, die aufgeregt vor einem Gully hin- und herlief. Die Polizeibeamten inspizierten in das dunkle Loch und erkannten das tierische Drama: Mehre Küken piepsten da unten irgendwo im Wasser. Die Polizeibeamten holten die Feuerwehr dazu, die Leiterteile mitbrachte, um in den vier Meter tiefen Schacht hinabsteigen zu können. Den Entchen war das nicht ganz geheuer, weshalb sie sich erst einmal in ein seitliches Abwasserrohr verdrückten. Aber nach vertrauensbildenden Maßnahmen und mit vereinten Kräften holten die Helfer die drei geschnäbelten Flauschbällchen zurück ans Tageslicht und übergaben sie ihrer Erziehungsberechtigten. (cris)

