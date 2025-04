Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Pkw kommt von Fahrbahn ab - vier leichtverletzte Personen

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 00:45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Gevelsberger in seinem Pkw Ford gemeinsam mit drei Beifahrern die Silscheder Straße in Fahrtrichtung Hagen. Aus noch unklarer Ursache kommt der 19 Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dort geparkten Pkw. Dabei werden sowohl der 19 Jährige als auch seine drei Beifahrer leicht verletzt. Die Verletzten werden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppdienst aus dem öffentlichem Verkehrsraum entfernt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell