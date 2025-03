Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht nach Einbruch in Siek

Ratzeburg (ots)

06.03.2025 | Kreis Stormarn | 05.03.2025 - Siek

Am 05.03.2025 kam es in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Neue Straße".

Nach aktuellem Ermittlungsstand gelangten die bislang unbekannten Tatverdächtigen durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss in das Haus. Sämtliche Räume wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf eine geringe fünfstellige Summe. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102 8090 oder der E-Mail ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell