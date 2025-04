Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkw - eine Person leicht verletzt

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 15.51 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Düsseldorfer mit seinem Pkw VW auf der Hattinger Straße auf einen 37-jährigen Schwelmer, der an einer Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt wartete, in dessen Pkw VW auf. Durch den Aufprall wurde der 37 Jährige auf einen 35-jährigen Erkrather in dessen Pkw Nissan aufgeschoben. Dabei wurde der 37 Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Ein Fahrzeug verlieb nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell