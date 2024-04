POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 15. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - DS / BAB 2 / Bad Salzuflen. Am Sonntagnachmittag, dem 14.04.2024, kam es zu einem Auffahrunfall auf der BAB 2 in Höhe der Raststätte Lipperland-Nord. Gegen 12:57 Uhr befuhr ein 55-jähriger Bielefelder mit seinem Ford die Autobahn in Richtung Dortmund. Nach bisher ungeklärter Ursache fuhr er einem Audi eines 32-jährigen Bad Salzufelner auf, der einen Pferdeanhänger zog. Dabei fing der Anhänger an ...

mehr