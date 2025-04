Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Pkw leichtverletzt

Hattingen (ots)

Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 09.25 Uhr, verlies eine 22-jährige Hattingerin mit ihrem Pkw Opel ein Parkhaus an der Großen Weilstraße. An einem dort befindlichem Fußgängerüberweg übersah die 22 Jährige eine 70-jährige Hattingerin, die die Fahrbahn querte, und stieß mit dieser zusammen. Dabei stürzt die 70 Jährige zu Boden undverletzte sich leicht. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

