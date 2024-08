Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Erst Fahrzeugschlüssel entwendet, dann den Pkw

Erkelenz-Gerderath (ots)

Am 17. August (Samstag) wurden Polizeibeamte zu einem Pkw Diebstahl an der Straße Auf der Kuff gerufen. Die Fahrzeugeigentümerin gab an, dass sie den Pkw am 16. August, gegen 19.15 Uhr am Fahrbahnrand der Straße abgestellt habe. Am 17. August habe sie dann gegen 9 Uhr feststellen müssen, dass der Pkw Opel Zafira offenbar entwendet wurde. Videoaufzeichnungen zweigen zwei Tatverdächtige, die gegen 19.15 Uhr die Fahrertür des parkenden Pkw öffneten und vermutlich den Schlüssel aus dem Inneren stahlen. Gegen 21.45 Uhr stieg dann eine Person in den grauen Pkw und fuhr mit ihm davon. Ob es sich um eine der beiden Personen handelte, die zuvor den Schlüssel stahlen, ist nicht bekannt. Die beiden Täter werden als etwa 16 bis 20 Jahre alt beschrieben. Einer hatte dunkelbraune, mittellange Haare, trug einen schwarzen Pullover mit weißem Aufdruck, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Er war mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs. Der zweite Täter hatte braune kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt, dunkle Jeans sowie schwarz-weiße Sneaker und fuhr mit einem schwarzen Mountainbike. Das entwendete Fahrzeug konnte gegen 00.45 Uhr am 17. August (Samstag) an der Carl-Diem-Straße parkend wieder aufgefunden werden. Es wurde sichergestellt. Wer hat die beschriebenen Personen gesehen oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

