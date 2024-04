POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (16.04.2024) belästigte ein 62-Jähriger eine 15-Jährige in einer Straßenbahn der Linie 4. Gegen 08.00 Uhr befanden sich die 15-Jährige und der 62-Jährige am Königsplatz und stiegen in eine Straßenbahn. Hier griff der 62-Jährige der 15-Jährigen an das Gesäß. Die 15-Jährige verließ daraufhin die Straßenbahn an der Haltestellte Klinkertor und verständigte ...

mehr