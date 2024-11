POL-NI: Rinteln - Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Nienburg (ots) - (Reh) Die Polizei Nienburg sucht einen namentlich bisher nicht bekannten Zeugen, der am 14.11.2024, gegen 19:20 Uhr, einen Verkehrsunfall zwischen einem roten und einem weißen Kleinwagen in der Bunsenstraße in Nienburg beobachtet hat. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge parkte eine 64-jährige Nienburgerin ihren roten Nissan in eine Parklücke ein und touchierte dabei den geparkten weißen Toyota. ...

mehr