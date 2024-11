Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeuge zur Verkehrsunfallflucht gesucht

Nienburg (ots)

(Reh) Die Polizei Nienburg sucht einen namentlich bisher nicht bekannten Zeugen, der am 14.11.2024, gegen 19:20 Uhr, einen Verkehrsunfall zwischen einem roten und einem weißen Kleinwagen in der Bunsenstraße in Nienburg beobachtet hat.

Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge parkte eine 64-jährige Nienburgerin ihren roten Nissan in eine Parklücke ein und touchierte dabei den geparkten weißen Toyota. Anschließend stieg sie aus und entfernte sie sich von der Örtlichkeit.

Der unbekannte Zeuge teilte der später eintreffenden Fahrerin des weißen Kleinwagens mit, dass es soeben zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung ihres PKW gekommen sei. Er teilte zudem Hinweise zur Unfallverursacherin mit.

Der Mann soll ca. 25 - 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß gewesen sein.

Der gesuchte Zeuge wird gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/97780 (ab Donnerstag 05021/92120) zu melden.

