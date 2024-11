Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Linienbus wird zur Vollbremsung gezwungen - Roter Kleinwagen flüchtig

Haste (ots)

(He.) Heute (19.11.24) um 10:20 Uhr, wird ein Linienbus der auf der B 442 von Bad Nenndorf in Richtung Haste fuhr, zu einer Vollbremsung gezwungen. Auf Höhe der Abzweigung nach Hohnhorst befand sich ein roter Kleinwagen. Der Linienbus befuhr die B 442 in Richtung Haste, als sich der Bus auf Höhe der Abbiegespur befand, zog der rote Kleinwagen wieder auf die Fahrspur in Richtung Haste. Durch das Fahrmanöver des Fahrzeugführers (roter Kleinwagen), musste der Linienbus eine Vollbremsung machen. Durch die Vollbremsung wurden mehrere Personen im Bus leicht verletzt. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 05723-74920.

