POL-EN: Herdecke: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Eisdiele

Hattingen (ots) - Bargeld wurde bei einem Einbruch in eine Musikschule in der Bahnhofstraße in Hattingen gestohlen. Derzeit unbekannte Täter brachen gewaltsam zwischen dem 04.04.2025, 07:00 Uhr und dem 07.04.2025, 14:45 Uhr die Eingangstür der Musikschule offen und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im niedrigen zwei stelligen Wert. Im Anschluss ...

