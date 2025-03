ZOLL-E: Zollfahndung Essen - Illegaler Shisha-Tabak in Heimarbeit hergestellt

Zollfahndungsamt Essen

Zollfahndung Essen - Illegaler Shisha-Tabak in Heimarbeit hergestellt

Essen/Köln/Wuppertal (ots)

Fahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen fanden bereits bei einer Wohnungsdurchsuchung am 25.02.2025 im Keller einer Wohnung in Wuppertal eine illegale Produktionsstätte für Shisha-Tabak. 23 Kilogramm bereits verkaufsfertiger unversteuerter gefälschter Shisha-Tabak und 13 Kilogramm Tabakfeinschnitt wurden sichergestellt. Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln, ermittelt seit 2024 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal gegen einen 38-jährigen Tatverdächtigen, der im Verdacht steht illegal Wasserpfeifentabak zu produzieren und im Anschluss zu veräußern, ohne die fällige Tabaksteuer zu entrichten. Die Ermittlungen der Zollfahnder*innen erhärteten zudem den Verdacht, dass der Tatverdächtige in einem Kleintransporter in modifizierten Sitzen sowie im Boden, unversteuerte Zigaretten, Tabak sowie Wasserpfeifentabak schmuggelt. Die Zöllner*innen stellten desweiteren elektronische und schriftliche Beweismittel sicher. Die weiteren Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Köln, insbesondere die Auswertung der sichergestellten Beweismittel, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal, dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell