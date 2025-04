Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel: 31-jähriger wird bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Hinweise auf Alkoholkonsum liegen vor

Sprockhövel (ots)

Tödlich verletzt wurde ein 31-jähriger aus Sprockhövel bei einem Verkehrsunfall am 09.04.2025, gegen 22:45 Uhr, auf dem Eichenhover Weg. Der Sprockhöveler war zum Unfallzeitpunkt mit seinem Pkw der Marke VW aus Fahrtrichtung Wuppertal kommend, in Fahrtrichtung Stefansbecke unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen kam er im Bereich der Unterführung der Bundesautobahn des AK Wuppertal-Nord nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Brückenpfeiler. Warum der 31-jährige von der Fahrbahn abkam ist aktuell Bestandteil der Ermittlungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Unfallaufnahmeteam erschien vor Ort. Der Sprockhöveler verstarb wenige Stunden später nach dem Unfall an seinen schweren Verletzungen in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell