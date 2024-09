Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Mehrere Taschendiebstähle in der Innenstadt

Trier (ots)

Am Freitagabend, 20. September, gegen 22 Uhr, näherte sich ein betrunken wirkender Tatverdächtiger einem Mann an der Aral-Tankstelle in der Ostallee. Der Täter berührte den Mann am Gesäß und entwendete dabei scheinbar unbemerkt dessen Mobiltelefon. Als der Geschädigte ihn aufgrund der Berührung ansprach, entfernte der Tatverdächtige sich ohne jedes Anzeichen von Trunkenheit in Richtung Palastgarten.

Am Samstag, 21. September, gegen 1:50 Uhr, sprachen zwei unbekannte Täter einen Mann an der Bushaltestelle "Rathaus/Stadttheater" in der Gerty-Spies-Straße an. Bei einer kurzen Umarmung nach dem Gespräch entwendete einer der Täter dem Mann das Handy aus der Jackentasche, ohne dass dieser etwas bemerkte.

Der Geschädigte beschreibt die Täter folgendermaßen: beide männlich, arabisches Aussehen, circa 18 Jahre alt und deutschsprachig.

Person 1:

- 1,80 bis 1,85 m groß

- Sehr dünn

- Kurze, braune, leicht lockige haare

- Keine Brille

- Dunkle Bekleidung

- Kein Bart

- Buschige Augenbrauen

Person 2:

- Deutlich kleiner

- Dunkle, kurze, nicht lockige Haare

- Dünn

- Keine Brille

Am Montag, 23. September, zwischen 14:50 Uhr und 15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf dem Domfreihof die Geldbörse einer 78-Jährigen aus deren Handtasche. Bislang bestehen keine Täterhinweise.

Ob ein Zusammenhang zwischen den drei Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

- Tragen Sie Wertgegenstände und Dokumente in verschlossenen Innentaschen dicht am Körper.

- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

- Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah.

- Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

- Nach Körperkontakt mit einer fremden Person, z.B. durch einen Rempler oder eine überraschende Berührung, überprüfen Sie unmittelbar das Vorhandensein Ihrer Wertgegenstände.

- Mehr Tipps zu Ihrem Schutz und die bekanntesten Tricks der Taschendiebe finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/them en-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell