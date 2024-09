POL-PPTR: Diebstahl von Kupferkabeln

Konz (ots) - Gegen 7:50 Uhr am heutigen Dienstagmorgen meldete sich der Schulleiter der Realschule Plus in Konz bei der Polizei. Hintergrund war eine E-Mail an das Postfach der Schule, die dort in der Nacht eingegangen war. Hier kündigte eine angebliche Schülerin, die ihren Namen nannte, für den späten Dienstagvormittag an, einen Anschlag auf die Schule verüben zu wollen. Unmittelbar nach Eingang der Meldung rief die ...

mehr