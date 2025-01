POL-MFR: (79) Hitlergruß gezeigt - Festnahme

Nürnberg (ots) - Ein bislang unbekannter Mann begrabschte in der Nacht zum Sonntag (26.01.2025) eine Frau in der Nürnberger Innenstadt. Die Kriminalpolizei Nürnberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Geschädigte war gegen 03:30 Uhr zu Fuß im Bereich des Hauptmarkts unterwegs, als sich ein Unbekannter annäherte und die Frau unsittlich berührte. Diese rief laut um Hilfe und brachte sich in Sicherheit. ...

