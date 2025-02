Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: (FOTO) Bundespolizei am Hamburg Airport: Schlagring als Schlüsselanhänger sorgt für Ärger, 350 Euro Sicherheitsleistung, Flug verpasst

Hamburg (ots)

Am Donnerstag machte sich ein 36-jähriger venezolanischer Staatsangehöriger auf den Weg von Hamburg nach Madrid. Gegen 15:30 Uhr legte er bei der Sicherheitskontrolle unter anderem seinen Rucksack in die Gepäckwanne. Daran befestigt war jedoch etwas, was die Aufmerksamkeit Luftsicherheitsassistenten erregte. Die Bundespolizei wurde hinzugezogen und überprüfte das Gepäckstück genauer. Es wurde ein nicht alltäglicher Schlüsselanhänger aufgefunden. Dieser hatte die Form eines Schlagrings und fiel somit unter das Waffengesetz, da es sich um einen verbotenen Gegenstand handelt. Der Reisende gab an, den Schlagring in seiner Tasche schon immer dabei gehabt zu haben. Da dies laut seiner Aussage in anderen Ländern bisher keine Probleme verursacht hat, ging er davon aus, dass auch in Deutschland keine Probleme zu erwarten sind. Die Bundespolizei stellte den Schlagring sicher und fertigte eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem musste der Reisende 350 Euro Sicherheitsleistung zahlen. Im Anschluss wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Seinen Flug hat er jedoch verpasst.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg, übermittelt durch news aktuell