Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Lkw beschädigt Unterführungsbeleuchtung - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstag (30. Januar 2025) befuhr ein Lkw mit Koffer-Auflieger gegen 16:25 Uhr die Unterführung auf der Straße Hausbend. Dabei beschädigte er während der Durchfahrt zwei Lampen, die an Metallträgern angebracht waren. Der Zusammenstoß habe laute Knallgeräusche verursacht und dazu geführt, dass der nachfolgende Verkehr wegen herabfallender Kunststoffsplitter abbremsen musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall oder das flüchtige Fahrzeug gesehen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter 02151-6340 zu melden oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw zu wenden. (15)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell