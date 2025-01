Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: 23-Jähriger nach räuberischem Diebstahl und tätlichem Angriff in Untersuchungshaft

Krefeld (ots)

Am Montagmorgen (27. Januar 2025, 7:30 Uhr) weigerte sich ein junger Mann ohne gültigen Fahrausweis, aus einer Bahn auszusteigen. Bei der anschließenden Kontrolle versuchte sich der 23-Jährige mit einem Kopfstoß und einem Faustschlag in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten der Personalienfeststellung zu entziehen. Im weiteren Verlauf konnte der Flüchtige jedoch mit Hilfe eines Passanten auf der Luisenstraße gestellt werden. Weder der Helfer noch die Beamten wurden dabei verletzt. Bereits gegen 6:20 Uhr des gleichen Tages war es zu einem räuberischen Diebstahl in einer Bäckerei am Ostwall gekommen. Dabei hatte der Täter einem Zeugen, der ihn am Verlassen der Filiale hindern wollte, mehrfach ins Gesicht geschlagen und war anschließend geflüchtet. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem Täter um denselben 23-Jährigen handelt. Der Mann wurde nach seiner Festnahme dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (13)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell