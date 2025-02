Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montag (3. Februar 2025) gegen 13:50 Uhr verschafften sich drei Männer unter dem Vorwand, dass sie die Wasserleitungen überprüfen müssen, Zugang zur Wohnung eines älteren Ehepaars (beide 79) auf der Hochfelder Straße in Oppum. Während der erste Unbekannte mit dem Senior das Badezimmer aufsuchte, führte die Seniorin den zweiten Mann in das Gäste-WC. Der Betrüger lief zwischen den beiden Zimmern hin und her und erkundigte sich bei seinem Komplizen nach dem Sachstand. Nach circa 10 Minuten verließen die Männer die Wohnung, und dem Ehepaar fiel auf, dass Bargeld und Schmuck entwendet worden war. Die beiden verständigten die Polizei.

Sie beschrieben den ersten Mann als 20 bis 23 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und korpulent. Er hatte kurze braune Haare und trug einen grauen Strickpullover. Der zweite Tatverdächtige war rund 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hatte ebenfalls kurze dunkle Haare. Zum Tatzeitpunkt trug er helle Kleidung. Der dritte Mann war circa 40 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß und kräftig. Er trug eine Brille, einen Bart und eine bunte Kopfbedeckung (vermutlich einen Hut). Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (14)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell