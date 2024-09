FW Kempen: Feuerwehr Kempen absolviert erfolgreiche Einsatzübung am Krankenhaus

Kempen (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache fiel in allen Stadtteilen Kempens der Strom, teils für mehrere Stunden aus. Mitarbeiter der Stadt Kempen, des Ordnungsamtes, der Polizei, des Rettungsdienstes, der Stadtwerke und der Feuerwehr besetzten den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse (SAE) in der Feuer- und Rettungswache an der Heinrich-Horten-Straße. Die Feuerwehr wurde kurz nach dem Stromausfall zu zwei Brandmeldeanlagen alarmiert und im weiteren Verlauf zu ...

mehr