Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Zwei leicht verletzte Personen nach Zusammenstoß zwischen Krad und Pedelec

Herdecke (ots)

Am Samstag, den 12.04.2025, gegen 15.45 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Herdecker auf seinem Pedelec die Ender Talstraße. Im weiteren Verlauf beabsichtigte er nach links in eine Grundstückseinfahrt abzubiegen. Zeitgleich befand sich ein 58-jähriger Herdecker auf seinem Krad Ducati hinter dem 68 Jährigen und beabsichtigte diesen zu überholen. Während des Abbiegevorgangs des 68 Jährigen und des Überholvorgangs des 58 Jährigen kam es zur Kollision der beiden beiden Beteiligten, so dass diese zu Boden stürzten. Hierbei verletzten sich beide leicht. Der 68 Jährige wurde einem nahegelegenem Krankenhaus zugeführt. Der 58 Jährige wurde vor Ort entlassen und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

