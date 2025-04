POL-EN: Sprockhövel - Leichtverletzter Kradfahrer bei Auffahrunfall

Ennepetal (ots) - In der Zeit von Dienstag, den 08.04.2025, 8 Uhr bis Samstag, den 12.04.2025, 12.45 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Kellertür eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in den Wohnraum. Hier wurde das gesamte Haus nach vermutlich Wertgegenständen durchsucht, ehe der oder die Täter unerkannt flüchteten. Ob und ggf. was entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Rückfragen bitte an: ...

