Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchdiebstahl im Juweliergeschäft in Rostock/Warnemünde

Rostock (ots)

Am frühen Morgen des 24.11.2024 wurde durch Zeugen ein Einbruch in ein Juweliergeschäft Am Strom 69 in Warnemünde gemeldet. Nach bisherigen Kenntnisstand, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in das Juweliergeschäft. Dabei durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten eine bisher unbekannte Menge an Schmuck. Die Zeugen konnten beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen auf Fahrrädern über den Strom in Richtung des Restaurants "JOHO" flüchteten. Die unbekannten Täter trugen schwarze Skimasken. Einer der Täter soll beim Abbiegevorgang am Restaurant gestürzt sein. Ob sich der gestürzte Flüchtende dabei verletzte, ist unbekannt. Die Tatverdächtigen konnten trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381/4616-1616, die Onlinewache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de, oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Nils Tiede Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell