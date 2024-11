Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Eine leicht verletzte Person nach Frontalzusammenstoß von zwei Fahrzeugen

Güstrow (ots)

Am 24.11.2024 gegen 07:50 Uhr ereignete sich auf der Liebnitzstraße in der Nähe der Kreuzung Goldberger Straße in Güstrow ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Beamte aus Güstrow kontrollierten in der Liebnitzstraße den Fahrer eines Elektro-Rollers, als die aus Richtung der Goldberger Straße kommende 50-jährige Fahrzeugführerin des PKW Porsche links am Streifenwagen vorbeifahren wollte. Die entgegenkommende 68-jährige Fahrzeugführerin eines Ford wollte auf die Links-Abbieger-Spur der Kreuzung Goldberger/Liebnitzstraße fahren und übersah nach ersten Erkenntnissen die Porsche-Fahrerin. Es kam zum frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrerin des PKW Ford wurde leicht verletzt ins Klinikum Güstrow verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Dazu wurde die Unfallstelle zeitweilig gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro. Alle am Unfall beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. LukasVoß Polizeikommissar Polizeihauptrevier Güstrow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell