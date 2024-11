Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Angriff auf einen 20-Jährigen in Schwerin

Die Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe nach einer Auseinandersetzung in der Grünen Straße. Am 23.11.2024, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Grünen Straße im Bereich des Parkplatzes vor dem Lidl-Markt in Schwerin zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Nach vorläufigen Erkenntnissen wurde ein 20-jähriger polnischer Staatsbürger von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Der geschädigte Mann beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt: - männlich, jugendlich oder junge Erwachsene - südländisches Erscheinungsbild - dunkel bekleidet - alle Täter trugen eine Kapuze Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen eingeleitet und bittet Zeugen, welche die Tat oder die Täter im Nahbereich gesehen haben, sich im Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385/5180-2224 zu melden. Norman Lauter Polizeioberkommissar PHR Schwerin

