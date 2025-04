Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung auf ehemaligem Fabrikgelände

Neuwied (ots)

Auf einem ehemaligen Fabrikgelände in der Brucknerstraße in Neuwied kam es in den letzten Wochen zu Sachbeschädigungen an den Gebäudekomplexen. Es wurden sämtliche Fensterscheiben eingeworfen, Fliesen zerstört und die Wände mit Graffiti besprüht. Zudem beschädigten die unbekannten Täter die Fensterscheiben eines ebenfalls dort befindlichen denkmalgeschützten Wohnhauses und besprühten ebenfalls die dortigen Wände mit Farbe. Aufgrund der Ausmaße ist davon auszugehen, dass diese Beschädigungen einen enormen Lärmpegel verursacht haben. Der Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die PI Neuwied zu wenden.

