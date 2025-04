POL-PDNR: Brand von zwei Carports

Neuwied-Heddesdorf (ots) - Am späten Mittwochabend wurden der Polizei in kürzester Zeit drei Mülltonnenbrände am Heddesdorfer Berg im Berverwijker Ring und in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Dabei brannten drei Altpapiertonnen komplett aus. Der Sachschaden dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Zeugen beobachteten zwei junge Männer, der eine trug einen hellen Kapuzenpullover, der andere einen ...

mehr