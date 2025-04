POL-PDNR: Gartenhaus aufgebrochen - Werkzeug und E-Bikes entwendet

Daaden (ots) - Am Sonntag, den 06.04.2025 kam es in der Zeit von 11:00 bis 20:00 Uhr zu einem Unfall in der Friesenstraße in 57567 Daaden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Laufe des Sonntages einen Gabionenzaun und flüchtete anschließend. Der Geschädigte bemerkte den Schaden abends um 20 Uhr und hegte die Hoffnung, dass sich der Verursacher zeitnah ...

