POL-SU: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Bargeld und Tresor gestohlen

Hennef (ots) - Am Freitagabend (31. Januar) kam es zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Frankfurter Straße in Hennef. Gegen 23:00 Uhr hielten sich ein 19-jähriger Mann aus Sankt Augustin und ein 24-jähriger Hennefer auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants auf. Sie saßen in dem Pkw des ...

