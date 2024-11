Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Polizeibeamter schwer verletzt - Wohnungseinbrüche - Unfallflucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Heubach/Bartholomä: Pkw überschlagen

Eine 24-Jährige befuhr am Freitag gegen 6:15 Uhr mit einem BMW die L1162 zwischen Heubach und Bartholomä. Aufgrund den Straßen- und Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Letztendlich kam der PKW mittig auf der Fahrbahn, auf dem Dach, zum Liegen. Die Frau wurde durch die Rettungskräfte gecheckt, aber glücklicherweise blieb sie unverletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die L1162 musste zur Bergung und Unfallaufnahme beidseitig gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd/Bettringen: Farbschmiererei

Am Mittwoch zwischen 14:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde eine Garagenwand in der Hornbergstraße mit blauer Farbe besprüht. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bettringen unter 07171 796649-0 zu melden.

Hüttlingen: Wohnungseinbrüche

Unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen über ein WC-Fenster Zutritt in eine Wohnung im Wohngebiet Wasserstall. In mehreren Zimmern wurden Schränke und Schubladen geöffnet. Des Weiteren wurde ein Kleiderschrank durchwühlt und zwei Schmuckkästchen sowie eine Geldkassette aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361 9796-0 zu melden.

Am Donnerstag zwischen 7:00 Uhr und 22:00 Uhr gelangten unbekannte Diebe durch Aufbrechen einer Terrassentür in ein weiteres Wohnhaus. Es wurden Schubladen und Schränke durchsucht. Entwendet wurde zum jetzigen Kenntnisstand nichts. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tilsiter Straße gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361 9796-0 zu melden.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Eine 22-jährige VW-Lenkerin befuhr am Donnerstag gegen 14:00 Uhr die L1080 von Waldhausen in Richtung Aalen. Auf Höhe Himmlingen kam es mit einem entgegenkommenden unbekannten Verkehrsteilnehmer zu einem Zusammenstoß am linken Außenspiegel. Der Verursacher fuhr einfach weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen: Wohnungseinbruch

Im Bereich der Bohlstraße kam es am Freitagmittag zu einem Wohnungseinbruch, bei dem der Einbrecher von dem zurückkehrenden Wohnungsinhaber überrascht wurde. Kurz nach 12.30 Uhr kehrte der Mann vom Einkaufen an seine Wohnung zurück. Im selben Moment wurde durch den Einbrecher die Wohnungstür von innen geöffnet. Der Einbrecher stieß den Mann zurück, dieser konnte jedoch noch mit dem Fuß nach dem Einbrecher treten, so dass dieser gegen den Briefkasten fiel und anschließend über das Gartentor auf die Straße stürzte. Anschließend stand der Einbrecher auf und flüchtete mit einem mitgebrachten schwarzen Fahrrad. Der Einbrecher, der etwa 25 Jahre alt war und mit einem olivgrünen Bundeswehrparka mit Kapuze, einer schwarzen Hose und mit Handschuhen bekleidet war, trug eine Sturmhaube. Der Wohnungsinhaber konnte jedoch erkennen, dass er eine dunkle Hautfarbe hatte. Zudem führte der Unbekannte einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Sporttasche mit sich.

Es konnte festgestellt werden, dass der Dieb über eine Leiter, die er zuvor aus der Garage entnahm, in das Haus einstieg. Hierzu zertrümmerte er mit einem Stein eine Fensterscheibe. Im Haus wurden durch den Eindringling sämtliche Räume aufgesucht und Schränke durchwühlt. Es wurde Diebesgut im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Göggingen: Polizeibeamter schwer verletzt

Am Freitagmittag um 12 Uhr wurde die Polizei nach Horn gerufen, nachdem dort ein 26-Jähriger auf seine Mutter losgegangen war und diese mit den Fäusten schlug. Beim Eintreffen der Polizeibeamten trafen diese auf den 26-Jährigen, der den Anweisungen der Polizei jedoch keine Folge leistete. Aufgrund dessen sollten ihm Handschließen angelegt werden. Hiergegen wehrte er sich heftig, so dass es nur mit massiver Kraftanstrengung durch alle anwesenden Beamten gelang, den Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu schließen und ihn anschließend in eine Fachklinik einzuliefern. Ein Beamter wurde durch den 26-Jährigen so schwer im Bereich der Augen verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden musste. Ein weiterer Beamter wurde zudem leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell