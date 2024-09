POL-PDTR: Mutmaßlicher Verkehrsunfall in der Ortslage 54411 Rorodt

Saarburg (ots) - Am Mittwoch, 18. September 2024 zwischen 07:00 und 16:00 Uhr kam es in der Kahrener Straße in Saarburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Unfallverursacher ein in Längsaufstellung rechtsseitig der Fahrbahn geparktes Fahrzeug. Der Unfallverursacher streifte aller Voraussicht nach beim Ein- oder Ausparken in eine der angrenzenden Parklücken die linke Fahrzeugfront des geparkten PKW. Durch den Unfall entstand ...

