Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Körperverletzung und Sachbeschädigung - Tatverdächtiger flüchtet

Hennef (ots)

Am Freitagabend (31. Januar) kam es zu Körperverletzungsdelikten und Sachbeschädigungen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Frankfurter Straße in Hennef.

Gegen 23:00 Uhr hielten sich ein 19-jähriger Mann aus Sankt Augustin und ein 24-jähriger Hennefer auf dem Parkplatz des Schnellrestaurants auf. Sie saßen in dem Pkw des 24-Jährigen und warteten auf ihre Freundin, die noch im Schnellrestaurant auf ihre Bestellung wartete.

Plötzlich kam ein unbekannter Mann mit seinem E-Scooter auf den Parkplatz gefahren. Nach Angaben der beiden Geschädigten versuchte er zunächst sie mit dem Frontlicht des Scooters zu blenden. Dann sei er zur Beifahrerseite des Fiats gegangen, zerschlug den Außenspiegel und schlug dem 19-Jährigen durch das geöffnete Fenster gegen die Brust.

Im Anschluss begab sich der Unbekannte zur Fahrerseite und zog den 24-Jährigen an seiner Jacke aus dem Fahrzeug, wodurch diese beschädigt wurde. Der Tatverdächtige ließ dann von dem Hennefer ab und begab sich in Richtung des Schnellrestaurants. Der 24-Jährige wollte den Angreifer zur Rede stellen und folgte ihm, woraufhin sich der Unbekannte umdrehte und ihm ins Gesicht schlug. Daraufhin nahm der Tatverdächtige seinen E-Scooter und flüchtete in Richtung des Hennefer Busbahnhofs.

Beide Geschädigte wurden leicht verletzt, lehnten jedoch eine medizinische Behandlung vor Ort ab.

Der Unbekannte kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist etwa 175 cm groß und zwischen 23 und 25 Jahre alt. Er hat eine schlanke Statur und kurze blonde Haare, die an den Seiten kahl rasiert sind. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer blauen Jeanshose.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell