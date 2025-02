Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrüche in Büro, KiTa und Geschäft

Much/Sankt Augustin/Siegburg (ots)

Drei Einbrüche wurden der Polizei am Montagmorgen (03. Februar) gemeldet.

Zunächst fuhren die Beamten nach Much-Bövingen. Im Laufe des vorangegangenen Wochenendes (31. Januar bis 02. Februar) waren Unbekannte in die Räume der Lebenshilfe Rhein-Sieg eingebrochen. Die Täter hatten eine Tür zu dem Bürokomplex an der Straße "Bövingen" aufgebrochen und mehrere Räume nach Beute durchsucht. Insgesamt sind wenige Euro Bargeld sowie zwei Bluetoothboxen entwendet worden. Offensichtlich waren die Einbrecher hungrig, da sie zudem Wurst und Käse aus einem Kühlschrank mitnahmen.

Der nächste gemeldete Tatort war eine Kindertagesstätte in Sankt Augustin. Hier waren die Einbrecher während des Wochenendes zunächst über den Zaun der KiTa in der Straße "Am Kreuzeck" gestiegen und hatten ein Fenster zur angrenzenden Turnhalle aufgebrochen. Von dort aus gelangten sie in den eigentlichen Betreuungsbereich und stahlen aus dem Büro der Verwaltung einen kleinen vierstelligen Geldbetrag. Dazu hatten sie zunächst verschlossene Schränke aufgebrochen.

Weiter ging es dann für die Polizisten zu einem Friseursalon in der Siegburger Fußgängerzone. Der Betreiber des Salons in der Kaiserstraße, am Ende der Fußgängerzone, stellte morgens Hebelspuren an der Eingangstür fest und verständigte die Polizei. Offensichtlich hatten die Einbrecher im Laufe des Wochenendes versucht, mit einem unbekannten Werkzeug die Tür aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht, sodass der Einbruch im Versuchsstadium stecken blieben und sie ohne Beute abziehen mussten.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Taten. Für Much unter der Rufnummer 02241 541-3421, für Sankt Augustin unter der 02241 541-3321 und Siegburg die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

