Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Alleinunfall Motorradfahrer mit leichter Verletzung

Schwelm (ots)

Am 19.04.2025, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Bochumer mit seinem Motorrad die Gevelsberger Straße in Schwelm in Fahrtrichtung Wuppertal. Im weiteren Verlauf bog er nach rechts auf die Hattinger Straße in Fahrtrichtung Autobahnkreuz ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang beschleunigte der Motorradfahrer sein Fahrzeug und verlor dabei die Kontrolle, sodass er zu Boden stürzte und sich leicht verletzte. Bei dem Unfall wurden keine weiteren Fahrzeuge oder Personen beteiligt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell