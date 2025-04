Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zusammenstoß zwischen PKW und E-Bike-Fahrer an Tankstelle mit leichten Verletzungen

Wetter (ots)

Am Ostersonntag, den 20.04.25, gegen 17:45 Uhr, fuhr ein 68 jähriger Wetteraner mit seinem Opel von einem Tankstellengelände im Bereich Osterfeldstraße in den fließenden Verkehr ein. Beim Überqueren des dortigen Gehweges übersah er einen kreuzenden 46 jährigen E-Bike-Fahrer, so dass dieser mit der linken Fahrzeugfront des PKW kollidierte und folglich stürzte. Der E-Bike-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt (Schürfwunden) und begab sich anschließend selbständig in ärztliche Behandlung. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

