Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 19.04.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 18.04.2025, um 10.30 Uhr, wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer (aus Bremen) in der Wildeshauser Straße in Delmenhorst angehalten. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der Konsum von THC und Amphetamin wurde eingeräumt. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.04.2025, um 11.31 Uhr, wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer (aus Hamburg) in der Langenwischstraße in Delmenhorst angehalten. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 18.04.2025, um 12.00 Uhr, wurde ein 66-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Nienburger Straße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell