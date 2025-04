POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Brake vom 18.04.2025

Delmenhorst (ots) - Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Discount-Markt in der Langenberger Straße Hude sucht die Polizei nach Zeugen. Die spätere Geschädigte hielt sich am Donnerstag, 17. April 2025, gegen 07:55 Uhr, im Bereich der Gebäckauslage bzw. der Gemüseabteilung auf. Nachdem sie Backwaren in ...

mehr