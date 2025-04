Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl einer Geldbörse in einem Discount-Markt in Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem Diebstahl einer Geldbörse in einem Discount-Markt in der Langenberger Straße Hude sucht die Polizei nach Zeugen.

Die spätere Geschädigte hielt sich am Donnerstag, 17. April 2025, gegen 07:55 Uhr, im Bereich der Gebäckauslage bzw. der Gemüseabteilung auf. Nachdem sie Backwaren in eine Tüte gepackt und diese in den Einkaufswagen gelegt hatte, stellte sie fest, dass ihre dort befindliche Handtasche geöffnet war und die darin enthaltene Geldbörse fehlte.

Sie sah noch, dass eine Frau, die sie zuvor in ein Gespräch verwickelt hatte, eilig den Markt verließ und auf dem Parkplatz in einen dunklen SUV stieg, der in Richtung Bookholzberg davonfuhr. Die Beschreibung der möglichen Tatverdächtigen lautet:

- ca. 35 bis 40 Jahre alt - ungefähr 160 - 165 cm groß - von schlanker Statur - blonde Haare - Schirmmütze auf dem Kopf - bekleidet mit einer hellen Windjacke - und einer hellen Hose - hatte ein kleines Pflaster im Gesicht

Wer weitere Hinweise zur gesuchten Frau oder dem dunklen SUV geben kann, wird gebeten, unter 04431/941-0 Kontakt mit der Polizei Wildeshausen aufzunehmen.

Die Polizei bittet zudem darum, Geldbörsen und Wertsachen möglichst körpernah zu tragen und nicht in Taschen, Körben oder Einkaufswagen aufzubewahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell